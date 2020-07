Kajakken op de Dender van start: Eerste kajaks uitgetest Claudia Van den Houte

02 juli 2020

16u58 0 Denderleeuw Aan de Schiptrekkersbrug werd donderdag de aftrap gegeven van ‘Kajak op de Dender’.

Voortaan kan je in Denderleeuw kajakken tussen de sluizen. De kajaks liggen aan de Schiptrekkersbrug, waar er twee containers komen voor de opslag van het materiaal. De gemeente Denderleeuw ondersteunt het initiatief van The Outsider met 9.000 euro. “Daarvan gaat de helft naar de huur van de container”, vertelt schepen van Sport Yves De Smet (LvB). “4.500 euro zal dienen voor een extra korting bij het huren van een kajak. De lanceringskorting bedraagt 5 euro per kajak.” De eerste 900 huurders krijgen een korting.

Schepen van Toerisme Jan De Nul (CD&V) testte samen met Hendrik Van Demarliere van The Outsider donderdag de eerste kajaks uit op de Dender. “In deze cornatijden, waar de staycation duidelijk in de lift zit en mensen meer en meer hun eigen regio verkennen, ben ik enorm fier dat we met Hendrik in zee kunnen gaan en we zo onze gemeente mee op de kaart kunnen zetten”, zegt De Nul. “Onze lokale middenstand en horeca kan op deze manier ook een graantje meepikken van dit nieuwe toeristische initiatief.”

De samenwerking tussen de gemeente en The Outsider past ook in de verdere ontwikkeling van het Denderpark, dat een groene long moet worden aansluitend bij het centrum. “Naast fietsen en wandelen is waterbeleving een mooie aanvulling. Het studiebureau kreeg alleszins de opdracht dit kajakaanbod mee te integreren in het nieuwe Denderpark, als extra troef voor ons centrum”, besluit schepen De Smet.