Jubileumeditie ‘Lieje Zomert’ uitgesteld naar volgend jaar door coronacrisis Claudia Van den Houte

22 april 2020

19u24 0 Denderleeuw De jubileumeditie van het zomerfestival ‘Lieje Zomert’ zal dit jaar niet doorgaan door het coronavirus.

Het evenement was deze zomer aan zijn tiende editie toe. “Die zou iets heel speciaals worden, maar door het coronavirus zien wij ons genoodzaakt om de datum te verplaatsen naar zaterdag 7 augustus 2021", vertelt organisator Luc Van der Hoeven namens CD&V Denderleeuw. “Om ons evenement voor iedereen toegankelijk en gratis te kunnen behouden, is onze organisatie deels afhankelijk van sponsoring, en laat dat nu net iets zijn dat we in deze coronatijden onmogelijk kunnen vragen. Onze lokale middenstand is momenteel zeer hard geraakt en laten wij hen nu zo veel mogelijk steunen.”

De line-up die al was gepland voor deze zomer, wordt behouden voor 2021.