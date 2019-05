Jongeren steken tuinhuis aan oude voetbalterreinen FC Dender in brand en slaan op de vlucht Koen Baten

22 mei 2019

22u34 23 Denderleeuw De brandweer van Denderleeuw werd deze avond opgeroepen voor een brand aan de oude voetbalterreinen van FC Dender aan de Thontlaan in Denderleeuw. Het vuur werd opgemerkt omstreeks 20.45 uur. Het tuinhuis werd waarschijnlijk in brand gestoken. Getuigen zagen enkele jongeren weglopen vlak na de brand.

De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al uit het tuinhuis en hadden ook aan enkele panelen en een het gebouw al schade aangericht. De brandweerlieden van Denderleeuw konden wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. “Het tuinhuis is wel volledig verloren. Nadat de brand onder controle was hebben we rondgelopen in het gebouw om te zien of alles gedoofd was en werd het gebouw grondig verlucht", aldus officier Wouter Michiels.

Verschillende getuigen zagen na de brand enkele jongeren weglopen van op het voetbalveld. Op dit moment heeft de politie nog geen spoor naar de jongens. Volgens verschillende getuigen is het oude voetbalveld al langer een speeltuin voor vandalen. Ook een hok dat daar staat werd al volledig vernield. Bij de brand raakte niemand gewond.