Jongeman overlijdt bij val door dak, maar wordt pas dag later gevonden Koen Baten

05 juni 2019

21u20 20 Denderleeuw In de Guido Gezellestraat in Denderleeuw werd woensdag een jongeman dood aangetroffen in een garage. Hij bleek er een dag eerder al door het dak gevallen te zijn.

De jongeman liep dinsdag blijkbaar op het dak, dat uit asbest bestaat, toen hij er plots doorheen zakte. Hij kwam in de onderliggende garage terecht en was op slag dood. Daar werd hij woensdag gevonden door de zoon van de huurder.

Vermoedelijk is hij via de nabijgelegen ING-bank op het dak geraakt, maar wat hij daar deed, is niet duidelijk. Op het dak zelf werd later nog zijn rugzak teruggevonden.

Intussen is het ook nog niet duidelijk of de jongeman alleen op het dak liep. Het parket komt vanavond nog ter plaatse.

Later meer.