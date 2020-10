Jonge bestuurder krijgt alcoholslot nadat hij met 2,4 promille staande wordt gehouden bij alcoholcontrole Koen Baten

12 oktober 2020

15u43 4 Denderleeuw M.V.D. had op 30 november 2019 zo diep in het glas gekeken dat hij zich bijzonder agressief opstelde tijdens een politiecontrole op de Steenweg in Denderleeuw. De man was stevig onder invloed van alcohol en had die avond maar liefst twaalf pinten gedronken alvorens hij nog achter het stuur van zijn wagen kroop. “Het gaat hier om een jeugdzonde”, aldus zijn advocaat John Avenel.

De feiten speelden zich af na een uitstap met enkele vrienden waarbij M. verschillende consumpties had gedronken. Hij nam die avond de domme beslissing om met meer dan 2 promille alcohol in zijn bloed nog achter het stuur te kruipen en naar huis te rijden. Een jaar voordien was de man ook al veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur. “De feiten zijn hier absoluut niet goed te spreken. Hij is zeker in de fout gegaan en zijn gedrag valt niet goed te keuren”, aldus zijn advocaat. “Hij beseft dat dit niet nog eens mag gebeuren, maar ik wil toch de nodige mildheid vragen. Mijn cliënt is zeer gedreven om iets van zijn leven te maken.”

De politierechter besloot hardhandig op te treden en gaf de jongeman een alcoholslot van twee jaar, een boete van 3.200 euro en vier maanden rijverbod. Bovendien moet hij ook slagen in alle examens als hij opnieuw wil rondrijden met de wagen.