Jeugdhuis Stam X houdt zesde kerstmarkt op oude locatie Claudia Van den Houte

06 december 2019

20u13 0 Denderleeuw Jeugdhuis Stam X organiseert zaterdag de zesde editie van de ‘Grootste kerstmarkt van Denderleeuw’.

Die zou normaal al plaatsvinden op de nieuwe locatie van het jeugdhuis in het sportpark aan het Walleken, maar de oude locatie in de Sint Amandstraat zal nu toch nog voor één keer dienst doen als kerstmarkt, aangezien de verhuis pas in het voorjaar is gepland. Tal van lokale verenigingen, ondernemers en creatievelingen zijn weer aanwezig met een standje. Er worden een 25-tal kraampjes met eten, drinken, mutsen, gadgets, kadertjes, juweeltjes, en meer verwacht. De kerstman brengt snoep mee voor de kindjes en er zijn live kerstoptredens.

De kerstmarkt vindt op zaterdag 7 december vanaf 14 uur plaats aan jeugdhuis Stam X, Sint Amandstraat 23 in Denderleeuw. De toegang is gratis.