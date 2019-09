Jeugdcentrum Pingie houdt pop-up kroegentocht met ludieke opdrachten Claudia Van den Houte

10 september 2019

14u15 2 Denderleeuw Jeugdcentrum Pingie organiseert op zaterdag 14 september opnieuw haar pop-up kroegentocht in Welle.

Lokale verenigingen openen opnieuw voor één dag een pop-upkroeg. Behalve JC Pingie zelf baten ook onder meer De Rie van op de Kat vzw, TVOZ vzw, de petanquers Hoogsteenveld op het Popolplein en de Slesj-Skippers een pop-upkroeg uit in Welle. In elke pop-upkroeg kunnen de deelnemers een originele en ludieke opdracht uitvoeren, zoals een rodeostier berijden, slesj-skippen en een parcours afleggen met een promillebril. Wie de meeste punten behaalt, wint een leuke prijs. Ook wie het origineelst verkleed is, kan een prijs in de wacht slepen.

Alle pop-upkroegen zijn open tussen 15 uur en 22 uur. Na de kroegentocht is er in jeugdcentrum Pingie (Hertstraat 98) de prijsuitreiking, een optreden van Girls Called Pony en een fuif. Deelnemen kan vanaf 15 jaar. Kaarten zijn tegen 20 euro te verkrijgen via de deelnemende verenigingen of via info@jcpingie.be. Daarvoor krijg je acht drankjes en kan je onbeperkt spelen in alle pop-ups. Ook de toegang tot het optreden is inbegrepen. Met een kaart in voorverkoop krijg je nog een gratis hamburger en een gadget.