Jeugdbewegingen krijgen sleutel van nieuwe lokalen: “Eindelijk ruimte, wereld van verschil” Claudia Van den Houte

06 september 2020

18u00 16 Denderleeuw Ze hebben er lang op moeten wachten, maar Jeugdwelle vzw, bestaande uit de jeugdbewegingen Chiro en KSA Welle en jeugdcentrum Pingie, heeft eindelijk de sleutels gekregen van de nieuwe jeugdlokalen in het Broekpark.

Er waren al zo’n dertig jaar plannen voor een nieuwbouw voor de Wellese jeugdverenigingen. Die is nu, na bijna twee jaar, zo goed als afgewerkt. Vandaag, zondag, konden de meisjes van Chiro Welle al kennismaken met het nieuwe lokaal op de open chirodag. “We zijn blij dat we eindelijk wat ruimte hebben”, vertellen Annelien en Hannelore van de leiding van Chiro Welle. “Het is een wereld van verschil en een nieuwe start voor ons. We zijn het niet gewend om zoveel plaats te hebben. Het geeft ook een trots gevoel dat we de kleintjes hier kunnen verwelkomen. Alleen jammer dat we door de coronacrisis afstand moeten houden, maar anderzijds is het een geluk dat we nu terechtkunnen in de nieuwe lokalen, want in ons oude lokalen zou de chirowerking misschien niet kunnen doorgaan zijn.”

“Voordien zaten we te klein, nu hebben we een groot terrein. Bovendien zitten we hier rustig en afgelegen. We lopen ook niemand in de weg.” De startdag van Chiro Welle was alvast een succes. “Er waren 109 kinderen, een pak meer dan de voorbije jaren. Onze nieuwe lokalen hebben daar wellicht in meegespeeld. We hadden filmpjes gemaakt en flyers uitgedeeld in de lagere scholen ter promotie. Heel wat ouders zijn benieuwd om de nieuwe lokalen te zien, maar daar wachten we nog even mee. Onze startdag is dit jaar ook anders verlopen door corona. Zo waren er vijf aparte bubbels. We zijn heel tevreden dat onze nieuwbouw er eindelijk is. Het heeft lang genoeg geduurd.”

De startdag van KSA Welle vindt volgende week, op zondag 13 september van 14 tot 17 uur, plaats voor jongens vanaf 6 jaar.