JazzMADD start najaar met ‘3Men in a Boat’ Claudia Van den Houte

18 september 2019

11u20 4 Denderleeuw JazzMADD of JazzMuziek Aan De Dender brengt dit weekend concerten van ‘3Men in a Boat’ op vier verschillende locaties in de Denderstreek.

Het trio ‘3Men in a Boat’ brengt een mix van musette, lyrische jazz, Afrikaanse grooves en kamermuziek. De muzikale wegen van accordeonist Philippe Thuriot en bassist Kristof Roseeuw kruisen elkaar al vele jaren: ze toerden samen met de New Yorkse saxofonist Ellery Eskelin en met René Lussier, de befaamde gitarist van onder meer Fred Friths gitaarkwartet. Roseeuw betrok er drummer Lionel Beuvens bij om de saus te binden. Voor deze allereerste tournee schreven de drie heren nieuwe muziek en grasduinden ze in het repertoire van de verschillende collectieve projecten waarmee ze tijdens eerdere muzikale ontmoetingen het podium deelden.

‘3Men in a Boat’ is op vrijdag 20 september om 20.30 uur te gast in The Preacher, Markt 9 in Geraardsbergen, op zaterdag 21 september om 20 uur in ‘t Kasteeltje, Stationsstraat 7 in Denderleeuw, en op zondag 22 september om 11 uur in De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74 in Aalst, en om 17 uur ten huize Rebecca, Ring Oost 12b in Ninove. Info en reservaties via 0495/12.14.47 of info@jazzmadd.be.