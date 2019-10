JazzMADD brengt ‘Trio Grande’ vier keer naar onze streek Claudia Van den Houte

14 oktober 2019

12u30 3 Denderleeuw Jazzfestival JazzMADD (JazzMuziek Aan De Dender) brengt komend weekend ‘Trio Grande’ naar onze streek.

Tijdens de concerten van Trio Grande wordt gestoeid met klankkleuren en worden de grenzen van de instrumenten afgetast, al flirtend met harmonie en ritmiek. Daarbovenop wordt er eindeloos geïmproviseerd. Alles wordt overgoten met een gezonde dosis humor. Laurent Dehors (saxofoon, klarinet,...), Michel Massot (trombone, euphonium,...) en Michel Debrulle (slagwerk, percussie) zijn op vrijdag 18 oktober om 20.30 uur te gast in The Preacher, Markt 9 in Geraardsbergen, op zaterdag 19 oktober om 20 uur in ‘t Kasteeltje, Stationsstraat 7 in Denderleeuw en op zondag 20 oktober om 11 uur in De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74 in Aalst en om 19 uur ten huize Rebecca, Ring Oost 12b in Ninove.

Info en reservatie via www.jazzmadd.be, info@ jazzmadd.be of 0495/12.14.47.