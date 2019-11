JazzMadd brengt ‘Boris Schmidt Quartet’ naar Denderstreek Claudia Van den Houte

05 november 2019

18u47 0 Denderleeuw Jazz Madd, wat staat voor ‘Jazz Muziek Aan De Dender’, brengt vier concerten van het ‘Boris Schmidt Quartet’ op vier verschillende locaties in onze streek.

Bassist Boris Schmidt, een Luxemburger die al even deel uitmaakt van de Brusselse jazzscene, stelt na jaren actief geweest te zijn als sideman nu zijn eigen akoestisch kwartet voor. Samen met Bruno Van Der Haegen (saxofoon, bas klarinet), Lorenzo Dimao (gitaar) en Lionel Beuvens (slagwerk) brengt hij een mengvorm van jazz, blues, swing en zelfs klassiek. Achter de ogenschijnlijke nonchalance waarmee alles gebracht wordt, schuilt een doordachte visie over het laten samensmelten van fijnzinnige harmonieën en een onderliggende dynamiek. Het debuut ‘Now’ verscheen in december 2018 bij het Belgische label Home Records.

Het ‘Boris Schmidt Quartet’ speelt op vrijdag 8 november om 20.30 uur in The Preacher, Markt 9 in Geraardsbergen, op zaterdag 9 november om 20 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7 in Denderleeuw en op zondag 10 november om 11 uur in De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74 in Aalst en om 19 uur ten huize Rebecca, Ring Oost 12b in Ninove. Info en reservatie via www.jazzmadd.be, info@ jazzmadd.be of 0495/12.14.47.