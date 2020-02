Jazz-Madd met baroktrio Tied & Nyckled Claudia Van den Houte

14 februari 2020

18u38 0 Denderleeuw Jean Van der Schueren, bezieler van vzw Duende, brengt met Jazz-Madd dit weekend het baroktrio ‘Tied & Nyckled’ naar onze streek.

Het trio bestaat uit Didier François , Philippe Malfeyt en Clémence Schiltz. Philippe Malfeyt bespeelt de theorbe, Didier François de nyckelharpa en Clémence Schiltz de viola da gamba. In Zweden wordt de viola da chiavi ‘nyckelharpa’ genoemd, waar ze de laatste 400 jaar bleef verder leven ondanks haar verdwijning in Centraal-Europa. Het Zweedse woord nyckel betekent ‘sleutel’ of ‘toets’, harpa staat voor ‘snaarinstrument’. Men zou het dus kunnen vertalen als ‘sleutelvedel’. Theorbe en viola da gamba hebben daarentegen geen toetsen maar zijn ook met snaren bespannen.

De drie instrumenten vertegenwoordigen de sleutel naar een wereld van contrasten, spanning-ontspanning, licht en duisternis: belangrijke sleutels om de barokke taal, verbeelding en esthetica te begrijpen. Deze bijzondere taal willen ze verder laten klinken in hun composities door het gebruik van barokke akkoordprogressies, intervallen, harmonieën en vormen. Ze proberen zo deze drie bijzondere instrumenten te doen herleven buiten hun historische context.

‘Tied & Nyckled’ is met ‘Baroque update’ te gast op zaterdag 15 februari om 20 uur in ’t Kasteeltje in de Stationsstraat in Denderleeuw en op zondag, 16 februari, om 11 uur in De Bathyscaaf in Aalst en om 19 uur Ten Huize Rebecca in Ninove. Info en reservatie via 0495/12.14.47, info@jazzmadd.be of www.jazzmadd.be.