Jan De Nul reageert op bijkomende middelen van Vlaamse regering: “Men heeft ons eindelijk gehoord in Brussel” Claudia Van den Houte

01 oktober 2019

14u21 1 Denderleeuw Schepen Jan De Nul (CD&V) reageert tevreden over de bijkomende financiële middelen die vier Dendergemeenten krijgen in het Vlaams regeerakkoord.

Volgens het nieuwe regeerakkoord krijgen Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Denderleeuw jaarlijks samen 4 miljoen euro extra, minstens gedurende de volledige loop van deze Vlaamse regeerperiode. “Het is nog niet duidelijk hoe het geld zal verdeeld worden, maar we zijn allemaal aangenaam verrast”, zegt De Nul. De steden en gemeenten zijn al langer vragende partij voor extra middelen. “De Vlaamse regering erkent nu dat een aantal grootstedelijke problemen, zoals migratie, ons voor grote maatschappelijke uitdagingen stelt. We mogen dus echt tevreden zijn dat ze ons nu weten liggen in Brussel. Iedere partij heeft er heel hard voor gelobbyd. Ik heb een tijd geleden voor een Denderfonds gepleit om de lokale besturen te ondersteunen. Het is mooi dat dit binnen het regeerakkoord werd opgenomen. In Denderleeuw willen we vooral inzetten op infrastructuur - het openbaar domein - en op samenleven in diversiteit. Ik ben tevreden dat men ons in Brussel heeft gehoord.”