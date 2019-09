Jaak De Temmerman gehuldigd als ‘Laureaat van de Arbeid’ Claudia Van den Houte

18u44 1 Denderleeuw Jaak De Temmerman heeft van de gemeente Denderleeuw de titel ontvangen van ‘Laureaat van de Arbeid’.

De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. De Temmerman werkt bij de gemeente Haaltert als bestuurssecretaris, maar omdat hij in Denderleeuw woont, kreeg hij de titel van het gemeentebestuur van Denderleeuw. Hij ontving eerder al de laureaat met de specifieke deskundigheid in ‘Vaardigheden verwerven en delen’ bij een sectorale uitreikingsplechtigheid in Haaltert, “omwille van zijn vermogen om een heel divers takenpakket op zich te nemen”, klinkt het. De Temmerman ontving het brevet van Laureaat van de Arbeid officieel van het Denderleeuwse gemeentebestuur op de gemeenteraad van donderdagavond. “Je mag fier zijn op deze titel. Het is een teken van kwaliteit van je werk en van een voorbeeld te zijn voor je collega’s”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).