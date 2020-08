Is Vlamovenvijver aan het opdrogen door hoge temperaturen? Claudia Van den Houte

09 augustus 2020

23u31 0 Denderleeuw Wie momenteel aan de Vlamoven passeert, wrijft zich wellicht even in de ogen: De Vlamovenvijver is zo goed als opgedroogd.

De put kwam er door leemontginning. De voorbije jaren werden al verschillende pogingen ontnomen van firma’s om de put op te vullen. De gemeente Denderleeuw heeft hiervoor telkens een negatief advies gegeven. Eén van de redenen waarom het bestuur, en vele inwoners, tegen de opvulling van de put zijn, naast de gevreesde hinder van het vrachtverkeer, is de waardevolle natuur. “Na al die jaren is de aanwezigheid van water, hellingen, ruigtes en struikgewas in het gebied aantrekkelijk voor allerlei fauna. Er zit ook vis in de vijver. Dit alles gewoonweg dichtgooien met grond is dus ‘not done’”, zei schepen voor Duurzaamheid & Milieu Andy Depetter (Groen) eerder dit jaar nog.

“De vijver is een belangrijke stapsteen in het landschap, net omdat de omliggende landbouwgronden zeer weinig beschutting, nest- en voortplantingsplaatsen te bieden hebben”, klonk het vorig jaar. De hoge biologische waardering van de vijver en zijn randen was vorig jaar volgens de schepen ook één van de redenen waarom de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen de toenmalige aanvraag om de put te vullen, weigerde.

Nu is de vijver amper nog een vijver te noemen. Wellicht heeft dat te maken met de dalende grondwaterstand, de hoge temperaturen en de droge zomers van de voorbije jaren.