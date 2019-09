Inwoners Bordeleenstraat houden petitie tegen slechte toestand van hun straat Claudia Van den Houte

16 september 2019

20u27 4 Denderleeuw De bewoners van de Bordeleenstraat in Denderleeuw zijn een petitie gestart tegen de slechte toestand van het wegdek, de boordstenen en de voetpaden in hun straat.

Waar er wegenwerken zijn, klinkt er vaak gemor, maar de bewoners van de Bordeleenstraat zijn zelf vragende partij voor wegenwerken. “We wonen hier al veertig jaar en in al die tijd is hier nog nooit iets gebeurd. De borduren liggen in stukken en brokken uit elkaar en liggen schots en scheef. Verschillende bewoners zijn hier al gevallen”, vertelt bewoonster Rita De Man. “Onder meer mijn vrouw is hierdoor al gevallen”, vervolgt bewoner Patrick Anné. “Er rijden ook heel wat vrachtwagens door de straat die het wegdek stuk maken.”

“Het is niet omdat wij in een doodlopende straat wonen, dat de straat niet moet worden aangepakt”, vindt De Man. “Er komen hier veel mensen wandelen en dan zie je ze kijken naar hoe de straat er hier bijligt. We zijn de enige straat in de wijk Leeuwbrug waar er geen werken zijn gepland.” Emilienne Van Droogenbroeck is met haar 84 lentes de oudste inwoonster van de straat: “Ik herinner me maar één keer asfalteringswerken. Ik heb bij de gemeente ook al gevraagd of er een bloembak kan komen om de straat wat te verfraaien, maar ook dat lukte niet.” De bewoners zullen de petitie overhandigen aan de burgemeester. “Iedereen hier in de straat heeft de petitie getekend.”

“De Bordeleenstraat is één van de straten die op ons lijstje staat om aan te pakken”, zegt schepen van Openbare Werken Jan De Nul (CD&V). “Voor de wijk Leeuwbrug hebben we een ontwerpbureau aangesteld voor wegenwerken in de Bosstraat, Sint- Annastraat, Visserstraat en Leeuwbrugstraat. Zij komen aan bod na de werken in de Rodenbachstraat, die eind september starten. In de volgende jaren zal er constant worden doorgewerkt in de stationswijk, maar voor de Bordeleenstraat kan ik nog geen timing geven. Dat zal afhankelijk zijn van het financiële plaatje. De straat ligt ook in natuurgebied. Ik hoop dat dat geen probleem oplevert.”