Inschrijvingsperiode basisscholen maandag van start: “Goede reacties op nieuw centraal aanmeldingssysteem” Rutger Lievens

30 april 2020

15u15 1 Denderleeuw “In Denderleeuw werd voor de eerste keer met een centraal aanmeldingsregister gewerkt, en dit werd door het merendeel van de ouders gebruikt én geapprecieerd”, zegt de gemeente Denderleeuw. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 4 mei inschrijven in een basisschool van Denderleeuw.

Broers/zussen en kinderen van personeel konden zich aanmelden tijdens de voorrangsperiode van 27 januari tot 7 februari. De aanmeldingsperiode voor de andere kinderen liep van 2 maart tot 31 maart. “In totaal werden in beide periodes samen 203 zogenaamde instappertjes aangemeld”, vertelt schepen voor Onderwijs Jan De Nul. “Dat zijn peuters van het geboortejaar 2018 die vanaf volgend schooljaar starten. Slechts voor drie van hen kon geen enkele plaats worden gevonden, omdat deze ouders maar één of twee vestigingen hadden gekozen. Voor hen zal er vanaf 29 mei nog een zestigtal vrije plaatsen zijn, te kiezen over zes verschillende schoollocaties. Enkel de vestigingen van ’t Landuiterke zijn volzet”, zegt de schepen.

Schepen Marnick Vaeyens zegt dat de inschrijvingen dit jaar een beetje anders zullen verlopen, door de pandemie. “Ouders ontvingen het resultaat van hun aanmelding via e-mail of post. Met hun ‘inschrijvingsticket’ kunnen ze zich tussen 4 mei en 26 mei aanmelden op de aan hen toegewezen school. Door de coronacrisis zullen de inschrijvingen dit jaar uiteraard een beetje anders verlopen. Elke school zorgt voor aangepaste maatregelen. Ouders checken dus best met de school op welke manier ze zich kunnen inschrijven”, zegt schepen Vaeyens.

Vrije plaatsen

Ouders die hun ticket niet verzilveren tijdens deze periode, verliezen hun recht op inschrijving. “Dan kunnen ze zich enkel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Deze loopt vanaf 29 mei. Ook de kinderen waarvoor geen plek werd gevonden kunnen zich dan nog inschrijven”, aldus de gemeente.

Het overzicht van de vrije plaatsen wordt op donderdag 28 mei op deze website gepubliceerd. “Al bij al zijn we zeer tevreden over hoe het eerste gebruik van het aanmeldingssysteem hier in Denderleeuw is verlopen. De objectieve toewijzing werd als uiterst positief ervaren. De inzet van de betrokken directie en medewerkers heeft daar uiteraard aan bijgedragen”, besluit schepen Jan De Nul.