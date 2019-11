Inschrijven in basisscholen vanaf 2020 via online centraal aanmeldingssysteem Claudia Van den Houte

15 november 2019

21u12 3 Denderleeuw Ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Denderleeuwse basisschool, zullen dat vanaf volgend jaar via een centraal aanmeldingsregister moeten doen.

Er zijn al enkele jaren capaciteitsproblemen in de basisscholen in Denderleeuw. Door het inschrijvingsproces voor alle basisscholen in Denderleeuw volledig te digitaliseren, wil de gemeente vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen. Bij het online aanmeldingssysteem krijgt het aangemelde kind op basis van voorkeur en van het domicilieadres een school toegewezen. Daarna kan het worden ingeschreven in de school.

“Via de website aanmelden.denderleeuw.be kunnen ouders hun kinderen aanmelden in de voorziene aanmeldingsperiode. Je hoeft je niet te haasten, want of je nu de eerste of de laatste dag van de aanmeldingsperiode aanmeldt, maakt geen verschil. Tijdens het aanmelden duid je de scholen van voorkeur aan. Je kind krijgt dan een plaats toegewezen in een school in functie van je voorkeur en het domicilieadres van het kind. Pas nadien kan je inschrijven in de school waar je kind een plaats toegewezen kreeg”, zegt schepen van IT en Communicatie Marnick Vaeyens (LvB).

“Met het centraal aanmeldingsregister worden ouders op dezelfde manier geïnformeerd en hebben ze een gelijke kans om in te schrijven in een school van voorkeur. Samen met onze schoolopbouwwerker, Huis van het Kind en OCMW zullen we actief sensibiliseren zodat alle ouders bekend worden met het systeem. Op deze manier bieden we ook extra ondersteuning aan de kwetsbare gezinnen. We willen namelijk elk kind een plek geven op de Denderleeuwse schoolbanken”, besluit schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). De gemeente plant nog twee infoavonden voor ouders.