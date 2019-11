Inschrijven in basisscholen vanaf 2020 via online aanmeldingssysteem Claudia Van den Houte

15 november 2019

21u12 1 Denderleeuw Ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Denderleeuwse basisschool, zullen dat vanaf volgend jaar via een digitaal aanmeldingssysteem moeten doen.

Er zijn al langer capaciteitsproblemen in de basisscholen in Denderleeuw. Door met online aanmelden voor alle basisscholen in Denderleeuw te werken, wil de gemeente vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen. Bij het online aanmeldingssysteem krijgt het aangemelde kind, op basis van voorkeur en van het domicilieadres, een school toegewezen. Daarna kan het worden ingeschreven in de school. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. De gemeente Denderleeuw plant nog informatiemomenten voor ouders over het nieuwe aanmeldingssysteem.