Infrabel vernieuwt 10.000 dwarsliggers, 9 kilometer bovenleiding en 17.500 ton ballast tijdens grote spoorvernieuwingswerken in Denderleeuws station, NMBS legt vervangbussen in Claudia Van den Houte

24 juli 2020

15u56 0 Denderleeuw Spoorwegbeheerder Infrabel zal tijdens de geplande grote vernieuwingswerken in Denderleeuw, die op 1 augustus van start gaan, meer dan 10.000 dwarsliggers, 9.400 meter bovenleiding, 17.500 ton ballast en veertien wissels vernieuwen in het station van Denderleeuw.

De grote werken worden op minder dan een maand tijd uitgevoerd op de spoorlijnen 50C en 50 richting Brussel. Van 1 tot en met 23 augustus werkt Infrabel non-stop - 7 dagen op 7, 24/24u - om de wissels, sporen, dwarsliggers, bovenleiding en de seininrichting te vernieuwen. Er wordt meer dan 9 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwen van de huidige spoorinfrastructuur, die aan vervanging toe is, waardoor de snelheid op de spoorlijn 50C richting Brussel zal worden verhoogd naar 90 km/u. Daarnaast wordt ook de waterdichting van twee spoorbruggen (Kiekenborrestraat en Guido Gezellestraat) aangepakt. Tijdens de werken zal er op sommige momenten lawaaihinder zijn, zowel overdag als ’s nachts. Het is de bedoeling om de hinder, waar mogelijk, tot een absoluut minimum te beperken. Deze werken zullen in oktober volledig afgerond zijn.

Door de werken wordt het treinverkeer van en naar Denderleeuw beperkt. Het gaat zowel om de verbindingen tussen Denderleeuw en Brussel, Denderleeuw en Kortrijk als tussen Denderleeuw, Aalst en Gent. Tijdens het weekend kunnen er om veiligheidsredenen geen treinen rijden tussen Denderleeuw en Liedekerke. De NMBS legt dan vervangbussen in. In de week is er beperkt treinverkeer. Om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken, heeft NMBS een aangepast treinaanbod uitgewerkt. De NMBS raadt haar reizigers aan hun reis goed voor te bereiden en vooraf de routeplanner te raadplegen. Daarop is de aangepaste treindienst al te zien. Voor meer informatie over de aangepaste treindienst kunnen reizigers ook terecht op de website van NMBS (www.nmbs.be) of bij het station- en treinpersoneel.