Info-avonden voor ouders over nieuw inschrijvingssysteem voor basisscholen Claudia Van den Houte

06 januari 2020

14u48 2 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw houdt twee info-avonden over het nieuwe systeem voor alle basisscholen in Denderleeuw.

Voor het schooljaar 2020-2021 moeten ouders die hun kind als nieuwe leerling willen inschrijven in een basisschool in Denderleeuw zich eerst aanmelden via het centraal aanmeldingsregister op de website aanmelden.denderleeuw.be. Het nieuwe systeem wordt ingevoerd omdat Denderleeuw al enkele jaren kampt met een capaciteitsproblematiek in het onderwijs en om te vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen. “De voorrangsperiode voor broers en zussen of kinderen van personeel start al op 27 januari. De aanmeldingsperiode voor de andere kinderen start op 2 maart”, zegt schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V).

Om ouders maximaal te informeren over dit nieuwe systeem, worden er twee infoavonden georganiseerd. Die vinden plaats op donderdag 9 januari om 19 uur in zaal Den Breughel, en op woensdag 15 januari om 19 uur in De Palaver. “Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Indien je niet aanwezig kan zijn en toch met vragen zit, kan je steeds contact opnemen met de dienst Onderwijs via onderwijs@denderleeuw.be”, aldus schepen van ICT en Communicatie Marnick Vaeyens (LvB).