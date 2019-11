Inbrakenplaag rond Denderstreek treft ook Denderleeuw en Haaltert Koen Baten

18u24 0 Denderleeuw De inbrakenplaag die in de Denderstreek op dit moment aan het rondtrekken is treft ook Denderleeuw en Haaltert. Afgelopen nacht werden er zes inbraken en drie pogingen vastgesteld in een wijk in Haaltert. “We patrouilleren extra in de mate van het mogelijke", zegt commissaris Wim Van Vaerenbergh.

Afgelopen nacht werd er in Middelkouter, een wijk in Haaltert, zes keer effectief ingebroken en drie pogingen ondernomen. Er werd telkens melding van gemaakt bij de politie. De daders hebben het ook hier vooral gemunt op geld en juwelen die ze in de woning aantreffen. “Ook afgelopen weekend hadden we in Welle drie meldingen van inbraken", zegt Van Vaerenbergh.

Het fenomeen is zeker niet vreemd in de streek rond Aalst en Ninove. Nu krijgt dus ook Denderleeuw en Haaltert te maken met de inbrakenplaag. “We patrouilleren extra waar het mogelijk is en wanneer het kan", aldus Wim. Gisteren werd het BIN-netwerk ook geactiveerd na een inbraakpoging en dus is men extra alert.