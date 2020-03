IN BEELD: Wellenaren zetten massaal teddybeer voor venster Claudia Van den Houte

22 maart 2020

19u13 0 Denderleeuw Heel wat inwoners van Welle hebben een teddybeer voor hun venster geplaatst.

Ze deden dat naar aanleiding van een oproep, onder meer op de Facebookpagina ‘Ge zetj va Welle aske...’. Het idee komt vanuit Australië. Doordat mensen teddyberen voor hun vensters zetten, kunnen kinderen die op wandel zijn met hun ouders ‘knuffelberen spotten’. In Welle gaven al vele inwoners gehoor aan de oproep. Ook in andere (buur)gemeenten werd de oproep al gelanceerd. Zo plaatsten er ook in Ninove - onder meer in wijk Hof Ter Duyst - en in Haaltert al inwoners teddyberen voor de venster.