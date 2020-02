IKSO wordt vanaf 1 september ‘Leonardo College’: “Leerlingen nog meer al hun talenten laten ontplooien” Claudia Van den Houte

12 februari 2020

16u46 2 Denderleeuw De secundaire school IKSO gaat vanaf 1 september verder onder de nieuwe naam ‘Leonardo College’, een verwijzing naar Leonardo Da Vinci. Het betekent het begin van een nieuw tijdperk voor de school. De school wil nog meer inzetten op veelvoudigheid, zodat de leerlingen maximaal al hun talenten kunnen ontwikkelen.

Samen met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen, verandert het IKSO vanaf 1 september in het ‘Leonardo College’. “Na 30 jaar IKSO was het tijd voor een nieuw project”, vertelt directeur Nico Van den Borre. “We waren al een tijdje op een nieuw project aan het broeden, maar we hebben gewacht op de hervorming van het Vlaamse onderwijs om ons nieuw project te starten.” De naam komt niet volledig uit de lucht gevallen. “We hadden al een tiental jaar ons Leonardo-traject. Dat omvat alle activiteiten buiten de lessen, waarbij onze leerlingen al hun talenten kunnen botvieren, onder meer door toneelvoorstellingen, poëzie-avonden, muzikale avonden..., maar ook met activiteiten zoals wildbreien, olympiades rond wetenschappen, schaken, en nog allerlei andere activiteiten.”

Da Vinci

‘Leonardo’ verwijst naar de bekende Italiaanse kunstenaar, architect, uitvinder, wetenschapper en nog veel meer, Leonardo Da Vinci. “Ook hij zette in op verschillende disciplines. Hij was een man van de wereld, één van de meest veelzijdige personen ooit, pionier voor een moderne wereld. Ervaren was heel belangrijk voor hem. Vermits we al zolang met het project bezig waren, groeide er al snel consensus rond de nieuwe naam. We willen hiermee nog meer inzetten op waarmee we al begonnen waren. De laatste jaren is er in veel scholen al meer aandacht voor nieuwe werkvormen om leerlingen op al hun talenten aan te spreken. Ook wij investeren hierin veel tijd en energie omdat we dat belangrijk vinden.”

We willen nog meer inzetten op contact met de echte wereld. Zo zijn we met een project gestart waarbij ondernemers voor de klas staan. Ook nodigen we regelmatig professoren uit op school om een college te geven Directeur Nico Van Den Borre

“We willen nog meer inzetten op contact met de echte wereld. Zo zijn we met een project gestart waarbij ondernemers voor de klas staan. Ook nodigen we regelmatig professoren uit op school om een college te geven. Het is de bedoeling om vooral ervaringsgericht te werken en leerlingen te laten deelnemen aan allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de lessen. Dat past ook binnen de hervorming van het onderwijs, met een brede eerste graad, zodat leerlingen met alles leren kennismaken. We proberen dat in alle vakken en studierichtingen door te voeren. We combineren het beste van het klassieke onderwijs met innovatie, en leggen de nadruk op meervoudige intelligentie.”

Nieuwbouw

De school, met 964 leerlingen en vestigingen in de Nieuwstraat en de Middenstraat, is ook bezig met een uitbreiding. Zo zijn de werken momenteel aan de gang voor een nieuwbouw. “De eerste fase, het sanitaire blok’, is zo goed als klaar. In de tweede fase worden er bovenop het sanitaire blok negen nieuwe klassen gebouwd. De werken daarvoor starten in augustus. Volgende maand beginnen er al voorbereidende werken. We hopen dat de nieuwbouw in 2021 volledig klaar zal zijn”, aldus Van den Borre. De nieuwbouw op campus Nieuwstraat zal 225 extra plaatsen creëren in de eerste graad.

Het nieuwe Leonardo College wordt op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart officieel voorgesteld tijdens de infodagen van de school. Op 27 en 28 maart is er ook de nieuwe ‘Theaterfestival Meeting Leonard’, met acht verschillende voorstellingen, van toneel over dans en live-muziek, tot een speechbattle en poëziewandeling.