Honderden vissen sterven in uitgedroogde Vlamovenvijver: “Spijtig, dit had vermeden kunnen worden” Claudia Van den Houte

10 augustus 2020

21u59 12 Denderleeuw De verdroging van de Vlamovenvijver blijkt trieste gevolgen te hebben: Naar schatting honderden vissen zijn gestorven.

Het water van de Vlamovenvijver staat extreem laag. Op sommige plaatsen staat de vijver zelfs volledig droog. De vijver ontstond vele jaren geleden in een vroegere leemontginningsput. Afgelopen weekend werd al opgemerkt dat de vijver bijna droog stond, maar pas nu is duidelijk welke dramatische gevolgen dat heeft voor het visbestand in de vijver. Voor buurtbewoner Jeroen Van den Stockt (37), die er vandaag, maandag, passeerde, was het een grote schok. “Ik ben er enorm van aangedaan”, vertelt hij. “Ik zou zelfs kunnen huilen. Ik kom hier al van kinds af aan regelmatig, al vanaf ik acht à negen jaar oud was. We kwamen hier zelfs zwemmen Dit heb ik in die dertig jaar dat ik hier kom nog nooit gezien.”

“Er zijn nog warme zomers geweest, maar nog nooit heeft het water zo laag gestaan. Toen ik hier vorige maand voorbijkwam stond het al laag, maar niet in deze mate. De gemeente had de vijver eerder al leeg moeten halen. Zeer jammer dat men al die vissen heeft laten creperen. Ik ben van plan om contact op te nemen met Gaia”

“Vissen hadden verplaatst kunnen worden”

“Dit had vermeden kunnen worden”, stelt ook gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Hij vroeg de gemeente in 2018, naar aanleiding van een vergunningsaanvraag om de Vlamovenput met grond op te vullen, of de vissen niet gevangen konden worden en in andere vijvers konden worden gezet. “Ik kende visvijvers die interesse hadden in de karpers. Ze konden verplaatst worden. Ik kan me ook niet voorstellen dat niemand van de gemeente heeft gezien dat de vijver aan het opdrogen was.”

“Ik ben momenteel in vakantie, maar ik heb vernomen dat de put leegstaat door de extreme droogte, met vissterfte tot gevolg”, reageert schepen voor Duurzaamheid & Milieu Andy Depetter (Groen). “Een oplossing zou kunnen zijn om de put terug met water te vullen, maar we kunnen dat als gemeente niet omdat het privégrond is.”

De voorbije jaren werden al verschillende pogingen ontnomen van firma’s om de put op te vullen. De gemeente Denderleeuw heeft hiervoor telkens een negatief advies gegeven. “Eén van de voorwaarden om de put te vullen bij de vorige vergunningsaanvraag, was dat het visbestand er eerst uitgehaald zou moeten worden, maar omdat de vergunning was geweigerd en er toch geen opvulling kwam, is dat niet gebeurd. We hebben ook geen meldingen gekregen dat de put aan het opdrogen was, wat vreemd is, want er passeert toch heel wat volk”, aldus Depetter.

Verdroging al jaren bezig

Volgens Joost Mertens van Natuurpunt Denderleeuw is de verdroging van de vijver op de Vlamovenkouter al twintig jaar aan de gang. “Er zijn verschillende zaken die daarin meespelen. De grondwaterstand in Vlaanderen daalt sterk. De grootste reden is de klimaatverandering. Er valt gewoon minder neerslag. We hebben al vier drogen jaren na elkaar, dat wordt een probleem. Daarnaast leven we met heel veel mensen in Vlaanderen, waardoor er meer verharde oppervlakte is.”

“Heel specifiek voor de Vlamovenkouter is dat die op een hoogte is gelegen. De heuvelrug is als een spons: de leemgrond kan veel water vasthouden. Door de verdere leemontginning van het gebied is de heuvelrug echter aan het verdwijnen. Het is jammer dat er eerst iets moet gebeuren voor mensen beseffen wat er aan de gang is. In de winter zal er waarschijnlijk wel weer wat water staan, maar op termijn vrees ik dat de Vlamovervijver een hopeloze zaak is. Op lokaal vlak is er geen enkel instrument om dit aan te pakken, dat moet op Vlaams en federaal niveau gebeuren.”