Hinder door afbraak woning op hoek Koopwarenstraat Claudia Van den Houte

20 januari 2020

20u32 0 Denderleeuw In de Koopwarenstraat wordt er van 25 tot en met 31 januari hinder verwacht door de sloop van een woning.

De woning in de Koopwarenstraat 2 wordt afgebroken in opdracht van het gemeentebestuur, zodat het vrijgekomen gedeelte kan worden opgenomen in het openbaar domein. Om de werken te kunnen uitvoeren, zal de aannemer een kraan op de rijbaan plaatsen in de Koopwarenstraat. Een gedeelte van de rijweg zal voor de veiligheid afgesloten zijn voor alle weggebruikers, ook voor voetgangers en fietsers. Er zullen verkeerslichten worden geplaatst om het doorgaand verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen tijdens de werken.

De gemeente Denderleeuw zal het plein op de hoek van de Dwarsstraat en de Koopwarenstraat nog dit voorjaar inrichten als ontmoetingsplek voor de buurt. Een deel wordt ingericht als openbaar groen, met wandelpaden, speelheuvels en natuurlijke speelelementen, en er komen onder meer ook zes extra parkeerplaatsen.