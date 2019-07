Hert komt in Dender terecht, maar brandweer kan beestje redden Koen Baten

15 juli 2019

In Denderleeuw is maandagochtend een hertje in de Dender terechtgekomen. Hoe het dier in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Een passant merkte het op en verwittigde meteen de brandweer. Zij kwamen ter plaatse om het dier uit zijn benarde situatie te bevrijden. De reddingsoperatie ging vrij vlot en het dier kon zonder verwondingen aan land gehaald worden door de brandweer.