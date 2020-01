Heibel rond uitslag bierprinsverkiezing: “‘Gesjoemeld’ tijdens bierproeven” Claudia Van den Houte

19 januari 2020

22u49 8 Denderleeuw De uitslag van de bierprinsverkiezing heeft voor heibel gezorgd binnen de Denderleeuwse carnavalswereld. Volgens sommige carnavalisten is die niet correct verlopen en had de kandidaat van DKV De Starters recht op de overwinning. Het carnavalscomité ontkent niet dat er een fout is gebeurd, maar wijst erop dat de getuigen van de carnavalsgroep de jury hadden moeten wijzen op de fout. “Wij kunnen als comité geen beslissing van de jury terugdraaien.”

Meer dan een maand nadat er commotie ontstond rond nieuwe spelregels die vanuit het gemeentebestuur werden opgelegd aan de carnavalisten, is er nu ongenoegen rond de uitslag van de bierprinsverkiezing. Naast een nieuwe Prins en Prinses Carnaval, werd er een week geleden ook een nieuwe bierprins verkozen. Anders dan voor het prinsenpaar, waren er voor de titel van bierprins meerdere kandidaten. Zij moesten zich niet alleen voorstellen en een liedje brengen, maar legden ook bierproeven af.

‘Fifi’, de kandidaat van DKV De Stampers, werd uiteindelijk de nieuwe bierprins, maar niet iedereen is daarmee akkoord. Er zou ‘gesjoemeld’ zijn geweest tijdens de proeven. “Nadat hij eerder al een verwittiging had gekregen, had de kandidaat die de titel kreeg bij de derde proef het antwoord buiten de tijd opgeschreven, toen het juiste antwoord al gegeven was”, aldus kandidaat-bierprins Chris Van Isterdael en Valerie Couck van DKV De Starters. “Iemand van het carnavalscomité had op dat moment zelf tegen de jury gezegd dat die punten in vermindering moesten worden gebracht. Dat is echter niet gebeurd.”

Eerlijkheid

“De eindstand was 474 punten voor Fifi van DKV De Stampers en 445 voor Chris Van Isterdael van DKV De Starters.” Als die veertig punten in vermindering zouden zijn gebracht, zou Chris dus bierprins zijn geworden, met elf punten voorsprong op Fifi. “De overwinning was voor ons. Het gaat zelfs niet om het winnen - wij deden niet mee om te winnen, maar voor het plezier - maar het gaat om de eerlijkheid. Bovendien steekt elke kandidaat tijd en geld in de verkiezing”, klinkt het. “Ik wil nu zelfs geen bierprins meer worden. Voor mij mag de bierprins van vorig jaar de titel houden”, zegt Chris Van Isterdael. Volgens De Starters staan ook carnavalsgroepen TTV, Miskwekt, Grat om zjiep en De Karels achter hen, die allemaal vertegenwoordigd waren op een vergadering die de groep had samengeroepen.

Ook carnavalsgroep Tjik Tjak Vollenbak (TTV) houdt een nare smaak over aan de bierprinsverkiezing: “Volgens het nieuwe reglement hadden wij ook een kandidaat moeten voordragen als bierprins, maar het comité had gezegd dat dit jaar nog een overgangsjaar ging zijn. We konden als sanctie kiezen tussen een halvering van ons prijzengeld of een kandidaat voil janet voordragen én niet deelnemen aan de originaliteitsprijs en de prijs voor het beste stoetliedje. We hebben voor die laatste optie gekozen.”

De getuigen van de groep hadden moeten reageren op het moment dat de jury de stemmen aan het tellen was. Wij als carnavalscomité kunnen een beslissing van de jury niet terugdraaien.” Danny Hertveldt

“Getuigen hebben taak niet gedaan”

“Het overgangsjaar is alleen voor de twee nieuwe regels die de gemeente heeft aangepast”, zegt Danny Hertveldt, voorzitter van het carnavalscomité. “De regel dat groepen die geen kandidaat voordragen voor Prins of Prinses Carnaval, een kandidaat moeten voordragen als bierprins, geldt al vijf jaar. Als dat niet gebeurt, wordt normaal het prijzengeld gehalveerd, maar we vonden dat een heel zware sanctie. Daarom hebben we TTV een alternatieve sanctie gegeven.”

“Voor wat de titel van bierprins zelf betreft, zitten De Starters op hun eigen blaren”, aldus Hertveldt. “Elke kandidaat heeft getuigen die alles in het oog moeten houden tijdens de proeven. Als er een fout gebeurt, moeten zij de jury daarop wijzen. Zij hebben de uitslag mee ondertekend, samen met de jury. De getuigen hebben dus hun taak niet gedaan. Ze hadden moeten reageren op het moment dat de jury de stemmen aan het tellen was. Het is de jury die beslist. Wij als carnavalscomité kunnen een beslissing van de jury niet terugdraaien. Het maakt mij trouwens kwaad dat sommige carnavalisten carnaval Denderleeuw in een slecht daglicht plaatsen en natrappen.” De bewuste carnavalisten zijn het niet eens met hem. Volgens De Starters hebben hun getuigen niets ondertekend.