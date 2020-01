Harmonie De Dendergalm zamelt 1.300 euro in met kerstconcert voor vzw Ananda Claudia Van den Houte

03 januari 2020

12u43 9 Denderleeuw Koninklijke Harmonie De Dendergalm uit Denderleeuw heeft een cheque van 1.300 euro geschonken aan de vzw Ananda uit Aalst.

Het ingezamelde bedrag is een deel van de opbrengst van het kerstconcert dat De Dendergalm op 21 en 22 december hield in de feestzaal van het IKSO. André Van Roy, voorzitter van K.H. De Dendergalm, overhandigde de cheque tijdens de nieuwjaarsreceptie van de harmonie aan Geert Van Den Steen, de voorzitter van Ananda vzw. Ananda is een kleine vzw die financiële en morele hulp wil bieden aan de armste der armen in India. “We ondersteunen kleinschalige projecten in het zuiden van India”, vertelt Van Den Steen. “Het is een opsteker dat we vanuit de culturele verenigingen ondersteund worden. Bovendien mochten we onze vzw ook voorstellen tijdens het kerstconcert en werden er foto’s getoond van ons laatste bezoek aan India van afgelopen zomer. Na het concert konden de mensen een stukje taart eten van vzw Ananda.”