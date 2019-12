Harmonie De Dendergalm houdt kerstconcerten voor goed doel Claudia Van den Houte

17 december 2019

18u30 4 Denderleeuw De Koninklijke Harmonie De Dendergalm uit Denderleeuw houdt zaterdag en zondag een kerstconcert voor het goede doel.

De opbrengst gaat naar Ananda vzw. Ananda is een kleine vzw die financiële en morele hulp wil bieden aan de armste der armen in India. De muzikanten van K.H. De Dendergalm zorgen voor hartverwarmende muziek. De kerstconcerten vinden plaats op zaterdag 21 december om 20 uur en zondag 22 december om 15 uur in de feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10 in Denderleeuw. Kaarten kosten 10 euro, drankje achteraf inbegrepen, en zijn te verkrijgen via 053/67 37 31, 0479/30 66 32 of secretariaatdendergalm@gmail.com. De toegang is gratis voor kinderen jonger dan twaalf jaar.