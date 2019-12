Hakenkruisen op drie gevels en twee wagens: politie voert onderzoek Koen Baten

10 december 2019

15u53 18 Denderleeuw In de Hoogstraat in Iddergem, deelgemeente van Denderleeuw, heeft afgelopen nacht een onbekende persoon drie gevels en twee auto’s besmeurd met swastika’s. In twee van de drie woningen woonden mensen van Afghaanse origine, waardoor de actie vermoedelijk van racistische aard was. “Al vijftien jaar woon ik hier in Denderleeuw en dit is de eerste keer dat ik dit meemaak", zegt Zoubida.

De feiten gebeurden hoogstwaarschijnlijk in de nacht van maandag op dinsdag. Op enkele honderden meters van elkaar werden drie woningen gevandaliseerd met de hakenkruisen, die het symbool waren van het Nazi-regime onder Adolf Hitler. Ze werden getekend op rolluiken, voordeuren en de muren van de panden, maar ook twee auto’s moesten er aan geloven. De wagens waren eigendom van Zoubida en Emiel, die al vijftien jaar op hetzelfde adres wonen. “Het was enorm schrikken toen wij vanochtend (dinsdag, nvdr.) de deur openden en al deze tekens zagen”, vertelt de vrouw. “Ook mijn kinderen waren erg in shock toen ze naar school vertrokken.”

Beangstigend

De vrouw zelf is enkele uren na de ontdekking nog altijd onder de indruk en heeft ook wel een beetje schrik gekregen. “Het is enorm beangstigend om te weten dat deze persoon op onze oprit gelopen heeft en tot aan de voordeur is gekomen. We weten absoluut niet wat hem bezielde of waarom hij dit doet. Het is erg jammer dat dit moet gebeuren, terwijl ik hier al vijftien jaar woon”, aldus Zoubida.

Intussen heeft de vrouw al enkele tekens kunnen afwassen en verwijderen. “Onze auto’s zijn gelukkig proper geraakt. Op de voordeur hebben we het teken ook kunnen verwijderen, maar op de muren is dit niet zo eenvoudig", aldus de vrouw. “Ik hoop niet dat de persoon die dit heeft gedaan niet tot erger in staat is, want helemaal gerust ben ik er niet op.”

Ook de twee andere huizen werden opzichtig gevandaliseerd met het symbool. Volgens Zoubida is het niet de eerste keer dat dit symbool hier verschijnt; maar zou er enkele maanden geleden al iets gelijkaardigs hebben plaatsgevonden.

Radicalisering

De politie kwam dinsdagochtend ter plaatse en is begonnen met een onderzoek. Burgemeester Jo Fonck veroordeeld de hakenkruisen enorm en steunt het onderzoek. “De symbolen die hier gebruikt zijn, zijn absoluut onaanvaardbaar", aldus Fonck. “Wij willen de mensen verbinden met elkaar en niet naast elkaar laten leven. Hier is geen plaats voor racisme, laat dat duidelijk zijn", klinkt het.

Of er in het onderzoek intussen al een verdachte gevolgd of geïdentificeerd is, is nog niet duidelijk. Wel houdt de politie met alles rekening. “Er werd ook een radicaliseringscel opgestart die een onderzoek voert naar de mogelijk motieven van de dader. Wij houden rekening met radicalisering en dit willen we toch ten alle tijden vermijden", besluit Fonck.