Grote spoorvernieuwingswerken in Denderleeuw van start gegaan Claudia Van den Houte

02 augustus 2020

14u45 2 Denderleeuw Spoorwegbeheerder Infrabel is afgelopen zaterdag van start gegaan met de grote vernieuwingswerken in Denderleeuw.

Tijdens de werken zal Infrabel op minder dan een maand tijd meer dan 10.000 dwarsliggers, 9.400 meter bovenleiding, 17.500 ton ballast en veertien wissels vernieuwen in het station van Denderleeuw. De werken gebeuren op de spoorlijnen 50C en 50 richting Brussel. Naast het vernieuwen van de huidige spoorinfrastructuur, die aan vervanging toe is, wordt ook de waterdichting van twee spoorbruggen, in de Kiekenborrestraat en Guido Gezellestraat, aangepakt. “We zijn momenteel bezig met het plaatsen van wissels”, vertelt Charlotte Verbeke, woordvoerster bij Infrabel. “Er werd dit weekend ook aan de waterdichting van de brug in de Kiekenborrestraat gewerkt. En in de buurt van het station van Liedekerke zijn we volop bezig met het vervangen van de dwarsliggers.”

Nog tot en met 23 augustus wordt er dag en nacht gewerkt. In het weekend is het treinverkeer volledig onderbroken tussen Denderleeuw en Liedekerke. In de week is er beperkt treinverkeer. Vanaf maandagochtend is er één spoor in dienst en voorziet de NMBS een alternatieve dienstregeling. Meer info via www.nmbs.be.