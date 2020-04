Groen zet lokale helden in de bloemetjes tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

14 april 2020

09u16 0 Denderleeuw Groen Denderleeuw bedankt lokale helden met een bloemetje tijdens de coronacrisis.

“Hoezeer we ook beperkt worden in onze dagelijkse activiteiten, toch zien we hoe deze crisis mensen dichter bij elkaar brengt”, zegt Groen-voorzitter Tim Glorieux. “Elke avond wordt er geapplaudisseerd in de straten van Denderleeuw, Iddergem en Welle. Overal hangen inwoners witte lakens op als steun voor de mensen die voor onze zorg instaan. Achter zovele ramen zien we een beer staan, zodat de jongsten onder ons op berenwandeling kunnen.”

“Als gemeentebestuur steunen we uiteraard al deze initiatieven. Het is fijn om zoveel solidariteit te zien”, vervolgt Groen-schepen Andy Depetter. “Zelf willen we ook de doeners in onze gemeente eens extra in de kijker zetten. Daarom zullen we vanaf nu wekelijks - tot het einde van de crisis - iemand of een groep mensen bedanken. Deze week zetten we alle verzorgend personeel van wzc Ter Bake letterlijk in de bloemetjes. Zij werken momenteel in moeilijke omstandigheden, maar blijven zich dag na dag inzetten. Dat verdient absoluut onze appreciatie.”

“Die bloemen komen trouwens uit eigen gemeente. We engageren ons om de lokale economie te steunen, door elk boeket bij een Denderleeuwse handelszaak te bestellen”, aldus Glorieux.