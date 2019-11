Groen licht voor vervanging gele zakken door containers en prijsstijging recyclagepark vanaf 2021 Claudia Van den Houte

20 november 2019

18u24 18 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft het nieuwe retributiereglement van ILvA goedgekeurd. Daarin is de vervanging van de gele afvalzakken voor de restfractie door containers én een prijsstijging voor het recyclagepark vanaf 2021 opgenomen.

Afvalintercommunale ILvA is van plan om de gele zakken te vervangen door gewogen containers in alle gemeenten waarin ze actief is. Die gemeenten moeten daarvoor wel hun goedkeuring geven. De gemeenteraad van Denderleeuw keurde het nieuwe retributiereglement dinsdagavond alvast goed, al stemde de voltallige oppositie wel tegen. “Ik heb mijn collega’s uit Gent, waar er al jaren met containers wordt gewerkt, horen klagen over containers die ‘s nachts worden bijgevuld, over de onhandelbaarheid van het volume van de containers in traphallen van appartementsgebouwen...”, aldus gemeenteraadslid Johan Duyck (N-VA).

Belastingverhoging

Maar wat hem naar eigen zeggen het meeste stoort, is de prijsstijging voor het recyclagepark. “Vanaf 2021 gaan de prijzen met vijftig procent naar omhoog. Dat zal sluikstorten net in de hand werken.” Ook Vlaams Belang en Plus waren daarmee akkoord: “Dit is een belastingverhoging, dus wij stemmen tegen”, sprak gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem (Plus).

“Het is een voorstel van ILvA. Het retributiereglement liep af en moest sowieso worden vernieuwd. Omdat de verwerkingskosten zijn gestegen, zou de meerkost anders doorgeschoven worden naar de gemeente of de inwoners. In het nieuwe systeem met afvalcontainers betaalt de gebruiker per kilo. Doordat er meer toegelaten wordt in de blauwe zak, heeft men minder restafval. Voor wie slim sorteert en composteert zal het nieuwe systeem goedkoper zijn”, zegt schepen Andy Depetter (Groen). “Uit een proefproject in Oosterzele blijkt trouwens dat het niet voor meer sluikstort zorgt. Integendeel: door de chip in de containers kan men zien wie er zijn afval buitenzet en wie niet”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Ook zal je effectief per gewicht betalen. Nu wordt er vaak meer afval in een gele zak gestoken dan de toegelaten aantal liter.”

“De verhoging van de tarieven voor het recyclagepark waren ook bij ons een bezorgdheid. We hadden dit doorgegeven aan onze vertegenwoordiger bij ILvA, maar het werd niet weerhouden”, aldus Depetter. Voor de aanvoer van afvalstoffen op het containerpark betaal je nu 0,05 euro per kilo tot 2.000 kg, 0,10 euro/kg van 2.001 tot 5.000 kg en 0,20 euro/kg voor meer dan 5.000 kg. Vanaf 1 januari 2021 betaal je 0,075 euro per kilo tot 2.000 kg, 0,15 euro/kg van 2.001 tot 5.000 kg en 0,30 euro/kg voor meer dan 5.000 kg.

Voor een definitieve goedkeuring van het nieuwe systeem moeten de andere gemeenten ook nog het licht op groen zetten.