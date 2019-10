Griezeltocht in Welle wordt nog groter: tal van verenigingen zorgen voor nog meer griezelplezier Claudia Van den Houte

16 oktober 2019

13u12 8 Denderleeuw De Griezeltocht in Welle krijgt een tweede editie. Die wordt nog groter dan vorig jaar.

De vzw De Rie van op de Kat krijgt voor de Griezeltocht dit jaar de steun van tal van verenigingen die meewerken. “We hebben de samenwerking met andere verenigingen uitgebreid”, vertellen Rino Van Vaerenbergh en Nancy Hertveldt van vzw De Rie van op de Kat. “Onder meer de KSA, Chiro, de floorballclub, vzw TVOZ, Popolplein, JC Pingie, dansgroep Studio One, buurtbewoners en kroegen doen mee. Ook de gemeentelijke basisschool op het Welleplein neemt deel en gaat mee griezelen op school. We streven naar zo’n 200 griezels langs het parcours en 1.500 deelnemers”, klinkt het bij de organisatoren. “Een dansgroep van Studio One zal de deelnemers aan de start op een griezelige manier verwelkomen”, zegt Nancy. De avondwandeling loopt door straten en smalle wegeltjes in Welle, met griezels en adrenalineshots op de meest afgelegen en onverwachte plaatsen.

De ‘G-Riezeltocht’ vindt plaats op donderdag 31 oktober. Inschrijven kan van 18 tot 21 uur aan JC Pingie in het Broekpark, Broekstraat 168 in Welle. Deelnemen kost 5 euro, inclusief gadget voor de jongsten, versnaperingen, snoep, een drankje en soep. De bezoekers hebben ook gratis toegang tot de Griezelfuif op de oude locatie van JC Pingie in de Hertstraat vanaf 21 uur. Van daaruit is er van 21 tot 2 uur een shuttledienst om de bezoekers terug naar de startplaats te brengen.