GO! basisschool Atheneum breidt schoolbibliotheek fors uit met 250 nieuwe boeken: “Nog meer inzetten op leesplezier” Claudia Van den Houte

14 juni 2019

19u04 0 Denderleeuw De GO! basisschool van het Atheneum heeft haar schoolbibliotheek de voorbije weken fors uitgebreid met zo’n 250 nieuwe boeken, een investering van bijna 3.000 euro.

De school wil de komende jaren nog meer inzetten op lezen en zal een tandje bijsteken om nog meer leesplezier te ontwikkelen bij de kinderen. “De kleuters krijgen een nog aantrekkelijkere boekenhoek in de klas en de lagereschoolkinderen zullen vanaf volgend schooljaar 30 minuten per dag lezen”, vertelt directeur Peter Van Hove. Hij en zijn team werken ook al enkele jaren met een eigen leesmethode met zogenaamde basisbeelden. “Onze kleuters leren al lezen vanaf de derde kleuterklas en doen voorbereidende activiteiten in de tweede kleuterklas. Op die manier zijn er kleuters die alle letters kennen wanneer ze starten in het eerste leerjaar. Onze kinderen hebben vaak een behoorlijke leesvoorsprong. Dat is belangrijk want sterke lezers behalen ook betere resultaten voor andere vakken.”

De school organiseert op zondag 23 juni een buurtfeest. Je kan dan ook een bezoek brengen aan de klassen. Meer informatie via www.bsgodenderleeuw.be. Wie een boek wil schenken aan de school kan een e-mail sturen naar directie@bsgodenderleeuw.be.