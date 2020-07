GO! Atheneum Denderleeuw bij winnaars tabakspreventieproject ‘Bullshit Free Generation’ Claudia Van den Houte

01 juli 2020

10u07 0 Denderleeuw GO! Atheneum Denderleeuw is één van de winnaars geworden van de wedstrijd ‘Bullshit Free Generation’.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven daagde alle secundaire scholen uit om en werk te maken van een weerbare, kritische, rookvrije generatie. 150 scholen, met meer dan 76.000 leerlingen, engageerden zich voor deze ‘Bullshit Free Generation’. Ze haalden het onderste uit de kan om vier challenges te volbrengen. Zo moesten leerkrachten het thema ‘roken’ integreren in de les, samen met leerlingen acties bedenken om het rookbeleid op school te verbeteren en zoveel mogelijk Bullshit Free-foto’s delen via sociale media. De coronacrisis maakte het er niet makkelijker op: Projectdagen vielen in het water, geplande lessen gingen niet door, leerkrachten en leerlingen vielen ziek en het afstandsonderwijs moest nog in zijn plooien vallen.

De leerlingen van het GO! Atheneum Denderleeuw werden bekroond tot een van de gelukkige winnaars van het project. De school krijgt een cheque ter waarde van 1.000 euro om te investeren in de gezondheid van leerlingen en leraren op hun school. De leerlingen konden aan de lijve ondervinden hoe het is om te sporten met een rokersconditie, en om te ondervinden wat roken met je uiterlijk doet brachten ze bij elkaar verouderingsmake-up aan aan de hand van de smokerapp.