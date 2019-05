Gewapende overvallers aan de haal met slechts 50 euro nadat uitbater overvallers te lijf gaat met barkruk Koen Baten

21 mei 2019

13u05 0 Denderleeuw Bij broodjeszaak en dagbladhandel Krantenbroodje in Welle hebben gewapende overvallers dinsdagochtend bij de opening de zaak proberen overvallen. De gemaskerde mannen kwamen de zaak binnen kort na 5 uur met een geweer en een keukenmes. De vriendin van de uitbater werd bedreigd, maar toch ging Rik Rubbens de daders te lijf met een barkruk. Uiteindelijk zetten de overvallers het op een lopen met een schamele 50 euro.

Kort nadat Rik Rubbens dinsdagochtend zijn zaak had geopend, stapten er twee personen, gemaskerd en gewapend het pand binnen. Ze vroegen naar geld en de kluis. Rubbens liet zich echter niet van zijn stuk brengen. Hij gooide een plaat waar broodjes op lagen naar het duo, pakte een barkruk en ging beide overvallers te lijf. “Hierbij werd ik op het hoofd geslagen met het geweer, maar ik wou ze niet zomaar mijn hele zaak laten leegroven”, aldus de uitbater.

Ook zijn vriendin, die op dat moment net in de buurt was, werd bedreigd door één van de overvallers. “Hij nam haar vast en richtte het mes op haar”, getuigt Rubbens. “Toen ik één van de daders aanviel, nam de andere snel 50 euro uit de kassa. Daarna sloegen ze op de vlucht”, gaat hij verder. “Het was zeker de bedoeling om meer mee te nemen, want ze hadden een grote zak bij zich. Maar waarschijnlijk waren ze geschrokken.” Cash geld was er op het moment van de overval niet aanwezig in de zaak. Rubbens brengt elke avond het geld meteen naar de bank, waardoor de buit bijzonder klein was.

Daders niet herkend

De daders heeft Rubbens niet herkend. “De twee droegen een bivakmuts en hadden handschoenen aan. Ze spraken Nederlands, maar met een vreemde tongval. Ze droegen ook donkere kledij, maar meer heb ik niet gezien”, zegt hij. Voor Rik Rubbens was dit de eerste keer dat hij slachtoffer werd van een overval. “Er is wel al eens ingebroken, maar de daders sloegen op de vlucht toen het alarm in werking trad. We denken er nu wel over na om eventueel camera’s te plaatsen.”

Ik denk dat de overvallers zelf stevig geschrokken waren door mijn aanval, waardoor ze het op een lopen hadden gezet Rik Rubbens

Rubbens beseft wel dat de overval veel erger had kunnen aflopen. “Ik of mijn vriendin had gewond kunnen raken. Ook de buit kon veel groter geweest zijn. Maar ik denk dat ze zelf stevig geschrokken waren door mijn aanval, waardoor ze het op een lopen hadden gezet”, aldus Rubbens. De zaak, die blijft gewoon open. “Ik kan niet sluiten, want dan het ik geen inkomsten. Natuurlijk zal de eerste dagen de schrik er wel in zitten, maar ik wil me ook niet laten kennen”, besluit de uitbater.

De daders liepen na de feiten weg in de richting vvan de Stijn Streuvelstraat.