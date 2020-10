Gewapende overval op Proxy Delhaize Denderleeuw Koen Baten

06 oktober 2020

12u32 214 Denderleeuw De Proxy Delhaize in de A. De Cockstraat in Denderleeuw kreeg dinsdagochtend overvallers over de vloer. Omstreeks 11 uur vielen vier daders de winkel binnen.

Wat er zich precies afspeelde is nog onduidelijk. De vier daders bedreigden het personeel met een mes en namen vervolgens de vlucht. De politie verstuurde via het BuurtInformatieNetwerk een oproep om uit te kijken naar “vier mannen van Noord-Afrikaanse origine”. Het is niet duidelijk of iets werd buit gemaakt.

Later mee.