Gewapende overval op Proxy Delhaize Denderleeuw, vier verdachten op de vlucht Koen Baten

06 oktober 2020

12u32 428 Denderleeuw De Proxy Delhaize in de A. De Cockstraat in Denderleeuw kreeg dinsdagochtend overvallers over de vloer. Omstreeks 11 uur vielen vier daders de winkel binnen. Een van hen was gewapend met een slagersmes. De vier verdachten van Noord Afrikaanse origine zijn nog niet opgepakt.

Het was rond elf uur dat de daders de winkel binnenvielen. Daar zouden ze geld gevraagd hebben, maar het is nog niet duidelijk of ze effectief met een buit konden gaan lopen. Mogelijk is er ook geweld gebruikt tijdens de overval.

Het BIN-Netwerk werd onmiddellijk geactiveerd met een beschrijving van de vier verdachten. Het ging om vier personen van Noord-Afrikaanse origine die een muts en een mondmasker droegen op het moment van de feiten. Ze droegen vooral donkere kledij.

De politie startte meteen een zoekactie, maar het is nog niet duidelijk of het iets opleverde. De camerabeelden aan de winkel worden bekeken door de politie om een mogelijk spoor van de daders te vinden.

Gewonden vielen er bij de overval niet, maar het personeel en de klanten waren wel onder de indruk van de feiten.