Gemeenteraad keurt VB-voorstel goed om Save-charter te tekenen voor meer verkeersveiligheid Claudia Van den Houte

20 december 2019

13u08 12 Denderleeuw De gemeenteraad van Denderleeuw heeft een voorstel van Vlaams Belang goedgekeurd om het Save-charter te ondertekenen, in de strijd voor meer verkeersveiligheid.

Het Save-charter is een initiatief van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen en wil steden en gemeenten aansporen een bijdrage te leveren aan de strijd voor meer verkeersveiligheid. Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) had op de gemeenteraad voorgesteld dat de gemeente het charter zou ondertekenen. De meerderheid ging daarop in, maar voegde er wel een amendement aan toe. In dat amendement stond dat alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad zich de komende vijf jaar ertoe verbinden alle toekomstige punten die op de gemeenteraad geagendeerd worden met als onderwerp ‘verkeersveiligheid’ goed te keuren. De oppositie keurde dat amendement niet mee goed.

Geen politieke spelletjes

“We zijn van oordeel dat hierover steeds een debat moeten kunnen worden gevoerd”, aldus Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Met dit amendement wordt de oppositie aan handen en voeten gebonden en daar gaan we uiteraard niet mee akkoord. Onze partij had opgeroepen om op de kap van verkeersslachtoffers geen politieke spelletjes te spelen. Helaas dachten LvB, CD&V en Groen hier anders over.” Slagmulder is wel tevreden dat het voorstel voor de ondertekening van het Save-charter werd goedgekeurd.

Het gemeentebestuur werkte al samen met de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen en was al van plan om in te zetten op verkeersveiligheid, vooral voor zwakke weggebruikers. “Zo maken we werk van een fiets- en voetpadenplan, plaatsen we extra fietsenstallingen aan belangrijke aantrekkingspolen en gaan we voor de opwaardering van onze trage wegen”, vertelt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Daarnaast zorgen we voor een masterplan voor veilige schoolomgevingen. Hiervoor zaten we al samen met alle Denderleeuwse scholen. Verder zetten we in op sensibiliseringscampagnes zoals Autoloze zondag, organiseren we combimobiliteit, herzien we het parkeerbeleid en maken we een circulatieplan op.”