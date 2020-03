Gemeenteraad en OCMW-raad gaan door, maar zonder publiek Claudia Van den Houte

20 maart 2020

18u32 0 Denderleeuw De gemeenteraad en de OCMW-raad in Denderleeuw gaan volgende week ondanks de coronacrisis nog steeds door, maar het worden besloten zittingen.

Dat betekent dat er geen publiek wordt toegelaten. Ook de locatie wordt gewijzigd: de gemeente- en OCMW-raad vinden op donderdag 26 maart niet plaats in het gemeentehuis, maar in zaal Den Breughel. “Op deze alternatieve locatie kunnen de raadsleden op een veilige afstand van elkaar zitten. Doordat de zaal groter is, kan iedereen aan een aparte tafel zitten”, zegt Lieven Vernaillen, voorzitter van de gemeenteraad. In sommige andere gemeenten wordt de gemeenteraad uitgesteld of gebeurt die virtueel. “We laten de raad doorgaan omdat er enkele dringende zaken op de agenda staan. De raad was al vastgelegd vóór de mogelijkheid om een virtuele gemeenteraad te houden bekend werd gemaakt. Dat kunnen we misschien overwegen voor de volgende keer.”