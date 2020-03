Gemeenteraad dan toch geannuleerd door coronavirus: “Gezondheid komt op eerste plaats” Claudia Van den Houte

25 maart 2020

18u04 1 Denderleeuw De gemeenteraad in Denderleeuw wordt dan toch geannuleerd, nadat de oppositie liet weten niet te zullen komen.

In Denderleeuw was gepland om de gemeenteraad en OCMW-raad - in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten - wel nog fysiek te laten samenkomen, maar er zou geen publiek toegelaten worden en de raad zou uitzonderlijk plaatsvinden op een alternatieve locatie, in zaal Den Breughel, zodat de raadsleden op een veilige afstand van elkaar konden zitten. De oppositiepartijen vonden de fysieke gemeenteraad onverantwoord in coronatijden, zeker met verschillende zestigplussers in de raad. Nu werd dan toch beslist om de gemeenteraad en de OCMW-raad te annuleren.

“We hadden nochtans rekening gehouden met alle richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, met betrekking tot social distancing, geen publiek,... maar we hebben toch beslist om de gemeenteraad te annuleren omdat de gezondheid op de eerste plaats komt”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Lieven Vernaillen. “We zullen nog contact opnemen met de fractieleiders van de verschillende partijen om te bekijken hoe we de gemeenteraad en de OCMW-raad op een digitale manier kunnen organiseren, aangezien de coronamaatregelen wellicht nog een tijdje zullen gelden.”