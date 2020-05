Gemeentepersoneel start met bedeling mondmaskers voor Denderleeuwenaars Claudia Van den Houte

15 mei 2020

Denderleeuw Het gemeentepersoneel van Denderleeuw is vrijdag gestart met de bedeling van de mondmaskers die de gemeente aankocht voor haar inwoners.

De mondmaskers worden per straat en in alfabetische volgorde bedeeld. “Ze worden verdeeld volgens de gezinssamenstelling zoals die bij de gemeente gekend is op basis van het domicilieadres”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Gezien de grote hoeveelheid kunnen niet alle mondmaskers op één dag aan huis gebracht worden. Vandaag zijn alle straten die beginnen met de letter A tot en met Grooten Moortelhoek aan de beurt. De tweede golf volgt na het weekend.” Vooraf hadden een tiental personeelsleden deze week de enveloppen al klaargemaakt met sticker en de omslagen gevuld met maskers en een begeleidende brief.

Er worden twee types herbruikbare en meerlagige mondmaskers verspreid: een type met vervangbare filter en een type met vaste filter - die mee gewassen wordt. “Met deze combinatie van bestellingen kunnen we nu alle inwoners vanaf zes jaar een kwaliteitsvol mondmasker aanbieden. Ook onze personeelsleden en het onderwijzend personeel van onze gemeente ontvangen een masker”, aldus schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V).

De meest effectieve maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, blijven evenwel regelmatig je handen wassen en een fysieke afstand van 1,5 meter houden van andere personen. “Maar we zitten nu in een fase waarbij er meer volk op straat komt en afstand houden niet altijd mogelijk is”, zegt burgemeester Fonck. “Daarom beslisten we om herbruikbare mondmaskers aan te kopen en te verdelen.”