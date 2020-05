Gemeenten zetten samen in op onroerend erfgoed met ‘IOED Denderland’ Claudia Van den Houte

12 mei 2020

Denderleeuw zet samen met Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove via een intergemeentelijke samenwerking in op onroerend erfgoed.

Dat gebeurt via de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) ‘Denderland’, die Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele goedkeurde. IOED Denderland, waar Denderleeuw samen met Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove bij aansluit, kreeg een erkenning. “De gloednieuwe IOED Denderland is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Erfgoed Denderland, SOLvA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen”, vertelt Denderleeuws burgemeester Jo Fonck (LvB).

“Voor Denderleeuw betekent dit extra ondersteuning op vlak van onroerend erfgoedbeleid”, aldus schepen van Erfgoed Jan De Nul (CD&V). “Dit zal leiden voor een betere erfgoedzorg, maar ook het vergroten van de lokale expertise en draagvlak voor onroerend erfgoed. Deze erkenning is een eerste stap in de goede richting en bevestigt dat het intense voortraject goed werd voorbereid. Nu zetten we in op de aanvraag van subsidies, waarna de intergemeentelijke samenwerking actief van start kan gaan.”