Gemeenten breiden politiekorps uit: tien extra inspecteurs en één extra wijkinspecteur Claudia Van den Houte

11 december 2019

12u56 0 Denderleeuw De personeelsformatie van de politiezone Denderleeuw-Haaltert wordt uitgebreid met tien extra inspecteurs. Daarnaast krijgt de gemeente Haaltert ook één extra wijkinspecteur.

De politiezone kampt al twee jaar met een tekort aan personeel. “Nu de politieraad de uitbreiding van de personeelsformatie met tien extra inspecteurs heeft goedgekeurd, is er meer ruimte om sneller en efficiënter aan te werven indien nodig”, zegt Denderleeuws burgemeester Jo Fonck (LvB). “De uitbreiding van deze personeelsformatie voor de politiezone, maar ook specifieke maatregelen voor Denderleeuw, zoals de opmaak van een integraal veiligheidsplan, de aanwerving van een integrale veiligheidscoördinator, de aanwerving van een extra gemeenschapswacht en de verdere uitbreiding van het cameranetwerk, zijn enkele concrete acties om het veiligheidsgevoel bij onze burgers te verhogen.”

Haalterts burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) is ook heel tevreden met de extra wijkinspecteur die Haaltert krijgt: “We geloven sterk in het dagelijks contact en de inzet van een extra wijkinspecteur die onze wijkwerking de nodige dynamiek zal geven. Bijkomend zetten we in op handhaving en zullen er in eerste instantie twee gemeenschapswachten aangeworven worden voor Haaltert. De inzet is een veilige buurt in elk dorp”, aldus Baeyens.