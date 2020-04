Gemeentemedewerkers bellen 75-plussers op om te horen of ze hulp nodig hebben tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

08 april 2020

19u25 0 Denderleeuw De medewerkers van de gemeente Denderleeuw bellen 75-plussers op om hen te informeren over de maatregelen en hen te vragen of ze hulp kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis. De 65-plussers kregen een brief in de bus.

“Nu iedereen in zijn kot moet blijven, is de kans groot dat het netwerk van onze senioren wegvalt. Daarom bellen we sinds vorige week alle 75-plussers op om hen te informeren over de maatregelen en om te polsen naar hun algemeen welzijn, naar hun zelfredzaamheid en omgeving”, zegt schepen Alberic Sergooris (CD&V). “We proberen ook oplossingen te zoeken als er hulpvragen zijn. Daarnaast kregen alle 65-plussers een brief in de bus met informatie om hen te ondersteunen in deze tijden. We hebben al veel positieve geluiden gehoord van de senioren over deze extra ondersteuning.”

“De meest kwetsbare gezinnen en nieuwe inwoners van Denderleeuw werden al in het begin van de crisis gecontacteerd door onze opbouwwerkers van samenlevingsopbouw vzw en de medewerkers van de sociale dienst”, vertelt schepen Sofie Renders (CD&V). “Wie hulp nodig heeft of hulp wil aanbieden, kan dat trouwens melden via het platform ‘Denderleeuw helpt’. Dat is te bereiken via www.denderleeuw.be/denderleeuwhelpt, denderleeuw.helpt@denderleeuw.be of 053/64.06.89. Op die manier wordt er een match gemaakt tussen inwoners met een hulpvraag en vrijwilligers die graag een handje willen helpen.”