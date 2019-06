Gemeentelijke veiligheidscel houdt noodplanningsoefening om voorbereid te zijn op noodsituaties Claudia Van den Houte

04 juni 2019

18u55 0 Denderleeuw De gemeentelijke veiligheidscel van Denderleeuw heeft dinsdag een noodplanningsoefening gehouden in het gemeentehuis.

Het ging om een zogenaamde ‘tafeloefening’, dus zonder operationele ontplooiing op het terrein, in nauwe samenwerking met de federale noodplanningscel van de provincie Oost-Vlaanderen. Volgens het scenario was er brand uitgebroken in basisschool ‘t Landuiterke. Het scenario werd niet op de school zelf uitgerold, maar enkel rond de tafel ingeoefend met de verschillende noodplanningsdisciplines. Door te oefenen op noodsituaties hoopt de veiligheidscel zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor als er zich echt een ramp zou voordoen in Denderleeuw.

“Zo’n tafeloefening is ideaal om onze noodprocedures en een goede afstemming tussen de verschillende disciplines uit te testen, wat zeer belangrijk is”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van de gemeente mag niet theoretisch blijven, maar moet op regelmatige basis aan de praktijk getoetst worden. Door lessen te trekken uit een oefening, kunnen we ons plan bijsturen zodat het zo nauw mogelijk aanleunt bij de realiteit op het interventieterrein én kunnen we in geval van echte nood optreden met kennis van zaken.”