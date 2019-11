Gemeentebestuur investeert 34 miljoen euro in mensen en infrastructuur, maar verhoogt belastingen Claudia Van den Houte

07 november 2019

17u50 2 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw plant liefst 34 miljoen investeringen de komende zes jaar. Onder meer de herinrichting van het dorpscentrum met een Vrijetijdshuis, een heropwaardering van de stationsbuurt en een uitbreiding van ontmoetingscentrum De Palaver met een polyvalente zaal en een Huis van het Kind staan op het programma, maar daartegenover staat wel dat de belastingen worden verhoogd. Een overzicht van een aantal opvallende zaken uit het meerjarenplan van het gemeentebestuur.

Eerst het slechte nieuws: de inwoners van Denderleeuw zullen de komende zes jaar meer belastingen moeten betalen. De aanvullende personenbelasting stijgt van 7 naar 7,35 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ofwel de belasting op eigendom wordt verhoogd van 818,64 naar 950. Volgens het bestuur lagen de belastingstarieven in Denderleeuw lager dan in andere gemeenten. De gemiddelden voor de provincie Oost-Vlaanderen bedragen 7,45 procent aanvullende personenbelasting en 876 opcentiemen. Een andere reden is volgens het bestuur de federale taxshift, waarvan lokale besturen een negatieve impact zouden ondervinden. “We moeten hogere tarieven hanteren om dezelfde opbrengst te halen”, vertelt schepen van Financiën Sofie Renders (CD&V). “Om bijvoorbeeld evenveel inkomsten te halen als in 2016 zouden we de personenbelasting eigenlijk tot 7,9 procent moeten verhogen.”

Herinrichting dorpscentrum en Vrijetijdshuis

Er wordt al enkele jaren over gesproken, maar deze legislatuur zal het dorpsplein worden heraangelegd, zo verzekert het bestuur. “Het zal een rustig belevingsplein worden”, vertelt schepen Andy Depetter (Groen). “Aan de vernieuwing van het dorpsplein wordt ook de heraanleg van de Moreelstraat gekoppeld. De gemeentemagazijnen in die straat worden afgebroken om plaats te maken voor een parking die toegang zal geven tot het Dorp.” Ook het Vrijetijdshuis zal de komende jaren worden gerealiseerd. Daar zullen de bibliotheek - een ‘belevingsbibliotheek’ - en de dienst Vrije Tijd in gehuisvest worden. In tegenstelling tot de aanvankelijke plannen, zal het Vrijetijdshuis geen nieuwbouw zijn naast het gemeentehuis, maar zal het worden ondergebracht op de site Triolet in A. De Cockstraat, die het bestuur onlangs aankocht.

Uitbreiding ontmoetingscentrum De Palaver

De kelderverdieping van de voormalige kerk in de wijk Hemelrijk werd in de vorige legislatuur omgevormd tot een ontmoetingscentrum. Deze legislatuur wordt de bovenverdieping aangepakt. Er zal een extra verdieping worden gecreëerd waar het Huis van het Kind - nu in het Samtexgebouw aan het station - wordt ondergebracht. Verder komt er een polyvalente zaal waar ook verenigingen gebruik van zullen kunnen maken. Het bestuur wil daarnaast verder inzetten om gemeenschapswerking, met na de wijk Hemelrijk ook extra buurtopbouwwerkers in onder meer de wijken Leeuwbrug en Landuit. “We stellen bovendien een coördinator Samenleven aan en breiden het team van schoolopbouwwerkers uit”, aldus schepen Renders. Ook aan de ouderen is gedacht. Zo komt er een zorgloket en een seniorenconsulent.

Opwaardering stationsbuurt

Behalve het dorpsplein zal ook het stationsplein in overleg met Infrabel en NMBS heraangelegd worden. “Het wordt een verkeersluw of een verkeersvrij plein”, zegt schepen Depetter. “Ook de Spoorweglaan wordt aangepakt.” Het bestuur wil ook extra handel en werkgelegenheid in de stationsomgeving. “Denderleeuw is door haar grote bereikbaarheid door onder meer haar station ideaal gelegen voor kantoorruimtes. We willen kantoorfuncties aantrekken en meer lokale werkgelegenheid creëren in de stationsomgeving”, aldus schepen Jan De Nul (CD&V). Andere plannen om ondernemen in Denderleeuw te stimuleren zijn pop-up’s in leegstaande panden, een starterspremie, de ontwikkeling van het RUP Dekaply en het uitrollen van een integraal detailhandelsplan.

Groene longen

Het ‘Denderpark’ en het ‘Vrijheidspark’ moeten twee groene longen worden in de gemeente. Het bestuur wil van het groengebied van ongeveer 2,2 ha tussen de Sint-Amandstraat, de gemeentelijke begraafplaats, de Vrijheidsstraat en aanpalende percelen langs de Boriaustraat een wijkpark maken, het ‘Vrijheidspark’. Dat staat al voor 2020 gepland. Tussen het dorpscentrum en de Dender komt dan weer het ‘Denderpark’. Het vroegere Chinese restaurant in de Guido Gezellestraat - voordien nog danscafé ‘Goldstar’ of het ‘sterreken’ - wordt afgebroken om een opening te creëren naar het Denderpark. Op vlak van klimaat komt er o.a. een Klimaatraad, een gevel- en slooppremie en wil het bestuur haar medewerkers op de e-bike krijgen.

Veiligheidsplan

De gemeente maakt samen met de politie werk van een integraal veiligheidsplan. Zo komt er onder meer een extra gemeentewacht, extra camera’s en een integrale veiligheidscoördinator.