Gemeentebestuur beslist tegen 24 april over vergunningsaanvraag Islamitisch cultureel centrum Claudia Van den Houte

24 februari 2020

11u25 0 Denderleeuw Het college van burgemeester en schepenen moet ten laatste op 24 april een beslissing nemen over de omgevingsvergunnings die werd aangevraagd door Safa Dender vzw voor een cultureel ontmoetingscentrum in de Stationsstraat.

In totaal werden er 1.259 bezwaarschriften ingediend tegen de aanvraag voor de vergunning. Die worden momenteel door de gemeentediensten gecontroleerd op ontvankelijkheid. “Zo is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat er bezwaarschriften zijn ingediend op naam van overleden mensen of minderjarigen, en dat kan natuurlijk niet”, zegt schepen Alberic Sergooris (CD&V). Nadien worden de bezwaarschriften geëvalueerd. Ten laatste op 24 april moet er door het college van burgemeester en schepenen een beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag genomen worden.

Het gemeentebestuur liet eerder al weten geen voorstander te zijn van de plannen van Safa Dender vzw om de magazijnen in de Stationsstraat om te bouwen tot een cultureel ontmoetingscentrum. “Het bovenlokale aspect van zo’n centrum baart ons zorgen”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken. We zijn bezorgd over de inpasbaarheid van dit centrum in het BPA Stationsomgeving en zijn ons ook bewust van de mogelijke mobiliteitsproblemen”, aldus Fonck.

De genomen beslissing zal na uiterlijk tien dagen overgemaakt worden aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. Wie wil, kan de beslissing ook gedurende 30 dagen raadplegen op de gemeentelijke website of komen inkijken op het gemeentehuis. Er kan ook nog een beroep tegen de beslissing ingesteld worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing.